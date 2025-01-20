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Сегодня, 13:18

Ольховский положительно оценил выступление Кудерметовой на AO-2025: «Оправдала ожидания»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления Вероники Кудерметовой на Australian Open.

«Где-то почувствовала она уверенность. Четвертый круг — неплохой результат. Да, проиграла, но сыграла приличное количество матчей — хороший результат. Она оправдала мои ожидания», — сказал Ольховский «СЭ».

Кудерметова в 1/8 финала Australian Open уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Александр Абустин

Australian Open
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
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