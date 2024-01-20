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«Большой шлем»

Сегодня, 20:13

Ольховский: «Ожидал более жесткое сопротивление от Оже-Альяссима в матче с Медведевым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:3, 6:4, 6:3) в матче третьего круга Australian Open.

«Победа наверно была ожидаема. Я ожидал более жесткое сопротивление от Оже-Альяссима. Но Медведев отыграл очень чисто сегодня, не теряя концентрацию. Поэтому и такой результат. Были опасения из-за его предыдущего матча, который завершился уже рано утром. Но это не повлияло, Даниил восстановился и сыграл отлично», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В 1/8 финала соперником Медведева станет португалец Нуно Боржеш.

Источник: РБ Спорт
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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