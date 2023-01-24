Ольховский: «Рублеву против Джоковича не надо торопиться, нужно играть спокойно»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Все зависит от того, как он психологически восстановится после такого сумасшедшего матча, который он провел. Может, физически он готов, а вот психологически будет тяжело после такой победы. Он себя переборол, провел сумасшедший матч, а теперь ему играть против Джоковича. Но если он будет упорно играть и зацепится, а Новак снова будет вызывать физиотерапевта, шанс есть. На мой взгляд, главное — хорошо начать. В прошлом матче Андрей провел сумасшедшую концовку на тай-брейке, сыграл очень рационально. И здесь — то же самое: не надо торопиться, нужно играть спокойно, уверенно и показывать свой теннис», — приводит слова Ольховского «Газета.ру».

Встреча Рублев — Джокович состоится в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.