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«Большой шлем»

Сегодня, 10:28

Ольховский — о Хачанове: «У Карена есть хороший шанс пройти в финал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» высказался о выходе россиянина Карена Хачанова в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале он обыграл американца Себастьяна Корду (7:6 (7:5), 6:3, 3:0).

«Для него самого результат можно назвать историческим. Это его первый выход в полуфинал Australian Open. Естественно, для него самого это очень хороший результат. Карен — молодчина. Играл очень хорошо все матчи. Очень стабильно, уверенно и сильно. Поздравляю его! У Карена есть хороший шанс пройти в финал с такой игрой», — сказал Ольховский «СЭ».

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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