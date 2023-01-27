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«Большой шлем»

Сегодня, 18:15

Ольховский отметил качество игры Хачанова на Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что россиянин Карен Хачанов показал высокий уровень игры на Открытом чемпионате Австралии, где добрался до полуфинала.

«Да, конечно! На этом турнире нужно отметить сам результат Хачанова, и он связан с игрой. Карен стал действовать увернее, увереннее подавать, мощно играть с задней линии. И этот матч не был каким-то плохим матчем. Тут надо отдать должное Циципасу, который использовал свои шансы. Карен, может быть, чуть-чуть не додавил, но был хорош», — рассказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По итогам первого турнира «Большого шлема» в сезоне Хачанов, занимающий на данный момент 20-е место в рейтинге АТР, вернется в топ-15.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/27/19592911.shtml
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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