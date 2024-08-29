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Сегодня, 00:55

Рублев отыгрался с 0-2 в матче против Риндеркнеха и вышел в третий круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге US Open. В пяти сетах он победил француза Артура Риндеркнеха — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Матч длился 4 часа 9 минут. 26-летний россиянин подал 26 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 24).

Следующим соперником Рублева будет чех Иржи Легечка.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия, 28) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4, 6:0

Шан Цзюньчэн (Китай) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:3, 7:6 (7:2)

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Уго Умбер (Франция, 17) — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 6) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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