Рублев отыгрался с 0-2 в матче против Риндеркнеха и вышел в третий круг US Open

Сегодня, 00:55
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге US Open. В пяти сетах он победил француза Артура Риндеркнеха — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
Матч длился 4 часа 9 минут. 26-летний россиянин подал 26 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 24).
Следующим соперником Рублева будет чех Иржи Легечка.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия, 28) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4, 6:0
Шан Цзюньчэн (Китай) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:3, 7:6 (7:2)
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Уго Умбер (Франция, 17) — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4
Андрей Рублев (Россия, 6) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2