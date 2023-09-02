Сегодня, 19:00
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Артуром Риндеркнешем в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублев — Артур Риндеркнеш.
Рублев имеет в Нью-Йорке восьмой номер «посева». Ранее он победил Артура Казо — 6:4, 7:6, 6:1 и Гаэля Монфиса — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. Риндеркнеш обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:4, 6:2, а в 1/32 был сильнее итальянца Маттео Берреттини.
Ранее соперники ни разу не играли друг с другом.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
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