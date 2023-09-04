Рублев сыграет против Дрэйпера в четвертом круге US Open 4 сентября в 19:30 мск

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США против британца Джека Дрэйпера 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — не ранее 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Рублев — Дрэйпер.