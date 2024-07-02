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Сегодня, 13:15

Андрей Рублев — Франсиско Комесанья: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Рублев в 1-м круге Уимблдона сыграет с аргентинцем Комесаньей
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев и аргентинский теннисист, 122-я ракетка мира Франсиско Комесанья сыграют в матче 1-го круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024 во вторник, 2 июля. Начало матча — не ранее 14:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Рублев — Комесанья можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Теннисисты никогда не встречались друг с другом. 23-летний аргентинец впервые пробился в финальный розыгрыш турнира «Большого шлема». Наивысшая позиция, которую он занимал в рейтинге ATP — 87-я (в мае 2024-го).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
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