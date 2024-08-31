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«Большой шлем»

Сегодня, 00:47

Рублев победил Легечку и вышел в четвертый круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Легечку в третьем круге US Open — 6:3, 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа 5 минут. 26-летний россиянин 13 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующий соперник Рублева определится в матче Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 7:5, 6:4

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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