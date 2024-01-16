Пятая ракетка мира из России Андрей Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом в матче второго круга Australian Open утром 17 января. Игра на территории корта «Джон Кейн Арена» в Мельбурне начнется в 09.00 по московскому времени.

Напомним, что на территории России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. Бесплатная видеотрансляция противостояния Рублев — Юбенкс пройдет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» также проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры Открытого чемпионата Австралии 17 января.

Матчи турнира «Большого шлема» в Австралии в прямом эфире также доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer.

Ранее, 14 января, 26-летний Рублев обыграл бразильца Тиагу Сейбота Уайлда в первом круге Australian Open (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)), а 27-летний американец победил японца Таро Дэниела (6:4, 6:2, 6:3).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»