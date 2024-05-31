Рублев проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 16:48
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Россиянин, занимающий 6-е место в рейтингу ATP, 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная и 5 реализованных брейков из 13.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4