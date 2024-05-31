Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с итальянцем Маттео Арнальди третьем круге Открытого чемпионата Франции в пятницу, 31 мая. Матч пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Игра ожидается около 14.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры в перекличке третьего раунда «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Рублев — Арнальди бесплатно можно смотреть в тематических пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Итальянский теннисист на «мэйджоре» в Париже победил французов Артура Филса (6:3, 4:6, 6:4, 6:2) и Александра Мюллера (6:4, 6:1, 6:3).

Россиянин по сетке прошел японца Даниэлем Таро (6:2, 6:7, 6:3, 7:5) и испанца Педро Мартинеса (6:3, 6:4, 6:3).