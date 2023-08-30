Рублев: «Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо»

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свое состояние на US Open-2023. В первом круге он обыграл Артура Казо из Франции (6:4, 7:6 (7:5), 6:1).

«Я не знаю, в каком я сейчас состоянии. Я отлично провел неделю, тренируясь в Нью-Йорке. Вот и все. В теннисе ты можешь один день чувствовать себя потрясающе, потом — плохо, потом — снова потрясающе. Все постоянно меняется. Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Во втором круге Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом. Счет в личных встречах 1-1.