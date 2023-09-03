Рублев о Дрэйпере: «Меня ждет тяжелый матч»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Артуром Риндеркнехом (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) в третьем круге US Open.

8-я ракетка мира считает, что ему еще рано думать о полуфинале.

«Мы еще до четвертьфинала не дошли. Пока только четвертый круг, поэтому рано что-то говорить. Далее меня ждет тяжелый матч с Дрэйпером. Меня много раз спрашивали, кто в туре выиграет дебютный турнир следующим, и я всегда называл его. Он талантлив и обладает всем, чтобы стать топ-игроком», — сказал Рублев после игры.

Россиянин не выходил в полуфинал ни на одном из турниров «Большого шлема».