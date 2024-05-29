Россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Педро Мартинесом во втором круге Открытого чемпионата Франции в среду, 29 мая. Ориентировочное время начала — в 15.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры в перекличке второго раунда «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Рублев — Мартинес бесплатно можно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

48-й номер мирового рейтинга в первом круге победил аргентинца Тиаго Тиранте в пяти сетах — 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3.

Шестая ракетка мира стартовал в Париже с победы над японцем Таро Даниэлем — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.