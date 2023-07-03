Рублев вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Уимблдона— 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 34 минуты.

Рублев сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. У Перселла 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 7:5, 6:4

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