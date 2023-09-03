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«Большой шлем»

Сегодня, 16:31

Рублев — о трибунах на US Open: «Вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о шумных трибунах на US Open.

«На всех «Шлемах» разная атмосфера. И в Нью-Йорке всегда было так. Плюс ты испытываешь особое чувство, потому что вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает. На некоторых «Шлемах», например, на Уимблдоне, очень тихо. А здесь болеют, поддерживают, кричат — иногда во время розыгрышей, между розыгрышами, — и атмосфера совсем другая», -приводит слова Рублева Tennis Majors.

25-летний россиянин в третьем круге US Open обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал Рублев поборется с британцем Джеком Дрейпером.

Даниил Медведев. Медведев прервал мощную серию Баэса. Дальше — один из самых неудобных соперников

Источник: Cетка US Open
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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