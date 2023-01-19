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«Большой шлем»

Сегодня, 10:04

Рублев — о победе над Руусувуори: «Счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от погодных условий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3) из Финляндии во втором круге Australian Open- 023.

«В первом раунде было очень жарко, сейчас очень ветрено. В таких условиях тяжело играть против таких игроков, как Эмиль, которые бьют по мячу очень сильно, плоско… Я счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от условий.

Я начал очень хорошо. Я доминировал, очень хорошо бил по мячу. Это позволило мне сразу выиграть два сета. Потом я немного потерял концентрацию, а Эмиль, напротив, стал играть немного лучше, последовательнее, жестче. В четвертом сете я снова смог играть в хороший теннис и смог победить», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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