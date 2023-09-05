Рублев — о дружбе с Медведевым: «Мы уже почти как семья, знаем друг друга лет с шести»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о дружбе с Даниилом Медведевым. Они сыграют друг против друга в четвертьфинале US Open.

«Я думаю, что мы уже почти семьи, потому что я крестный отец его дочери. Понятно, что мы построили отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. Мы знаем друг друга, наверное, лет с шести. У нас отличные отношения. Даниил очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он скромный. В то же время он очень, очень веселый. Проводить с ним время всегда весело», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Восьмая ракетка мира девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Все предыдущие Рублев проиграл.