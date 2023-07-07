Рублев: «Я вообще не люблю траву, здесь можно проиграть любому»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем отношении к травяным турнирам.

«Я вообще не люблю траву. Конечно, мы не можем отказаться от этого покрытия, это часть истории, и эти турниры потрясающие, даже если тебе не нравится трава. Я знаю, что хорошо на ней играю. Мне просто не нравится то, как я себя чувствую. В принципе здесь можно проиграть любому, даже если ты лучше играешь на задней линии: твой соперник хорошо подает, вы делаете пару полноценных ударов и ты проигрываешь. На траве довольно часто такое случается, это видно по результатам», — приводит слова Рублева Sportklub.

В первом круге Уимблдона-2023 россиянин обыграл Макса Перселла (Австралия) со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Во втором круге Рублев оказался сильнее Аслана Карацева (6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5).

В следующем раунде он встретится с Давидом Гоффеном (Бельгия).