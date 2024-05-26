Рублев обыграл японца Даниэля на старте «Ролан Гаррос»-2024

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В воскресенье, 26 мая, российский теннисист Андрей Рублев обыграл в четырех сетах японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.
Матч продолжался 3 часа 13 минут. Рублев 17 раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 15 возможных. В активе Даниэля десять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес (Испания) — Тиаго Тиранте (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5