Рублев сыграет с Уайлдом в первом круге US Open 26 августа

Россиянин Андрей Рублев сыграет с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом в первом круге US Open 2024 в понедельник, 26 августа. Ориентировочное время начала — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке соревновательного дня US Open. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Рублев — Уайлд можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний российский теннисист — шестая ракетка мира. 24-летний представитель Бразилии занимает 68-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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