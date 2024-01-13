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Сегодня, 21:30

Рублев — Сейбот Уайлд: время начала и где смотреть матч Australian Open

Матч 1-го круга Australian Open Рублев — Сейбот Уайлд начнется в 05:30 14 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Вторая ракетка России Андрей Рублев сразится с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии утром в воскресенье, 14 января. Начало — ориентировочно в 05:30 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

23-летний Тьяго Сейбот Уайлд — бразильский профессиональный теннисист, победитель одного турнира ATP и одного юниорского турнира «Большого шлема». Он является 78-м номером рейтинга ATP.

26-летний Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте и победитель 18 турниров ATP. На Australian Open Андрей дважды доходил до четвертьфинала (2021 и 2023). Перед стартом Открытого чемпионата Австралии россиянин стал победителем турнира в Гонконге.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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