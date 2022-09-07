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«Большой шлем»

7 сентября, 23:44

Рублев в трех сетах проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open

Алексей Еремин
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира US Open со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.

Игра длилась 2 часа и 39 минут. Тиафо сделал 18 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Рублева — 14 эйсов и 1 двойная ошибка.

В полуфинале турнира в Нью-Йорке представитель США сыграет с победителем в паре Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублев (Россия, 11) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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