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Сегодня, 15:10

Рублев проиграл 112-й ракетке мира Фонсеке в первом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев уступил бразильцу Жоау Фонсеке в первом круге Australian Open — 6:7 (1:6), 3:6, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Рублев сделал 13 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Фонсеки 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге ATP, сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Фонсека (Бразилия, Q) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (6:1), 6:3, 7:6 (7:5)

65
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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