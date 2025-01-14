Андрей Рублев и Жоау Фонсека встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра пройдет в «Мельбурн Парке» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Жоау Фонсека : трансляция матча Australian Open 2025 (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты матчей Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На Открытом чемпионате Австралии в 2024 году Рублев дошел до четвертьфинала и уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру. Андрей является девятой ракеткой мира, Фонсека занимает 113-е место в рейтинге ATP. Победитель матча выйдет во второй круг чемпионата, где встретится с итальянцем Лоренцо Сонего или Станисласом Вавринкой из Швейцарии.