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Сегодня, 11:22

Контавейт — о завершении карьеры: «Я смирилась, но, когда матч закончится, будет очень трудно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эстонская спортсменка Анетт Контавейт рассказала о проблемах со спиной, из-за которых завершает карьеру.

«Когда я долго стою, становится больно. Когда я долго сижу, становится больно. Поэтому, когда я занимаюсь обычными делами, мне тоже больно. Я пробовала все, что в моих силах, взять перерыв, делать упражнения, но ничего не помогало. Я долго думала о завершении карьеры, потому что спина беспокоит меня с прошлого года. Я довольно много об этом говорила, так что теперь смирилась с происходящим. Я спокойна и все такое, но было время, когда у меня наворачивались слезы каждый раз, когда я об этом говорила. Думаю, когда матч закончится, будет очень трудно сдерживаться», — приводит слова Контавейт iNews.

20 июня бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска.

Уимблдон-2023 станет ее последним турниром. В первом круге 27-летняя теннисистка сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.

Анетт Контавейт. Бывшая ученица Турсунова не в состоянии выступать из-за боли. Контавейт уходит в 27 лет
Источник: Женская сетка Уимблдона
Теннис
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