Блинкова с победы над Сэвилл стартовала на Australian Open

Сегодня, 16:24
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла австралийку Дарью Сэвилл в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 1:6, 6:4, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.
Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.
Во втором круге Australian Open 26-летняя россиянка встретится с победительницей пары Магдалена Фрех (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 1:6, 6:4, 7:5