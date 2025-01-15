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Сегодня, 02:30

Анна Блинкова — Магдалена Фрех: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Анна Блинкова и Магдалена Фрех встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анна Блинкова встретится с Магдаленой Фрех из Польши в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Блинковой и Фрех в третьем круге встретится с Миррой Андреевой или Маюкой Утидзимой. В первом круге Блинкова обыграла Далью Сэвилл из Австралии, а Фрех — россиянку Полину Кудерметову.

Теннис
Анна Блинкова
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