Блинкова — о победе над Рыбакиной: «Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки и ноги»

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)) во втором круге Australian Open-2024.

«Во-первых, спасибо большое за болельщикам за поддержку — она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца. Были моменты, которые мне понравились. Не знаю, что сказать. Было супертяжело. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов... Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Я старалась сохранять спокойствие — изо всех сил. И очень рада, что победила», — сказала Блинкова после матча.

Также 25-летняя россиянка заявила, что запомнит этот день навсегда.

«Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни», — сказала Блинкова.

В третьем круге турнира «Большо шлема» Блинковой сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.