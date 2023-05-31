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«Большой шлем»

Сегодня, 21:34

Блинкова — о победе над Гарсией на «Ролан Гаррос»: «Я никогда не забуду этот день»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией (4:6, 6:3, 7:5) во втором круге «Ролан Гаррос».

24-летня россиянка впервые обыграла теннисистку топ-5.

«Когда я выиграла в первом круге, а потом мой тренер сказал мне, что я буду играть против Гарсии на корте Филиппа Шатрие, я не могла думать ни о чем другом все эти дни. Я не могла сосредоточиться ни на чем другом. Я не могла ничего делать. Я просто думала и мечтала, как я буду играть и как я выиграю, так что это очень особенный день для меня. Я, наверное, никогда его не забуду», — приводит слова Блинковой сайт турнира.

Блинкова второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Первый был на «Ролан Гаррос» — 2019. В третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023 россиянка встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Источник: «Ролан Гаррос»
Теннис
Roland Garros
Анна Блинкова
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