Российская теннисистка Анна Блинкова сыграет против итальянки Ясмин Паолини в третьем круге Australian Open-2024 20 января. Их встреча на территории комплекса «Киа Арена» в Мельбурне начнется в 04.30 по московскому времени.

В России официально не показывают турниры «Большого шлема». Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Блинкова — Паолини в прямом эфире можно в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 18 января, 25-летняя Блинкова, которая занимает 57-е место в рейтинге WTA, во втором круге Australian Open победила теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)). 28-летняя Паолини оказалась сильнее немки Татьяны Марии — 6:2, 6:3.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Действующей победительницей женского турнира Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»