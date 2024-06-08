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Сегодня, 18:25

Дмитриева — о финале «Ролан Гаррос»: «Разница в классе между Свентек и Паолини очень высока»

Сергей Жуков
корреспондент
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Чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Иги Свентек над Ясмин Паолини (6:2, 6:1) в финале «Ролан Гаррос».

«Финал получился случайным. Можно было предвидеть, что не будет никакой борьбы и что интересная игра нас не ждет. Потому что разница в классе между Свентек и Паолини очень высока. Безусловно, были теннисистки, которые могли составить конкуренцию Иге в финале. Было несколько курьезных случаев. Во-первых, это то, что Рыбакина проиграла Паолини. Я не знаю, что было с Рыбакиной. Она вообще не попадала в корт в том матче. Мирра Андреева сыграла великолепно против Арины Соболенко. Вокруг Мирры начался такой шум, и все считали, что она стопроцентная финалистка. Но она потеряла всю игру. Видимо, это было нервное состояние, которое не дает ей возможности раскрыться», — сказала Дмитриева «СЭ».

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже. Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».

Теннис
Ролан Гаррос
Анна Дмитриева
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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