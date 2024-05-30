Российская теннисистка Анна Калинская встретится с канадкой Бьянкой Андрееску в матче второго круга «Ролан Гаррос» в четверг, 30 мая. Игра состоится на седьмом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — после 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня Открытого чемпионата Франции. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию встречи Калинская — Андрееску можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

В первом круге турнира 25-я ракетка мира победила в двух сетах француженку Клару Бюрель — 7:6 (7:3), 7:5.

228-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо — 7:5, 6:1.