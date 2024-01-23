Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в рамках 1/4 финала Australian Open в среду, 24 января. Начало — не ранее 11.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Cоперницы ранее встречались всего один раз. Тогда в феврале 2022-го на харде в Гвадалахаре россиянка победила в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:2.

25-летняя Калинская — 75-я ракетка мира. В текущем розыгрыше Australian Open Анна установила личный рекорд на турнирах «Большого шлема»: ранее на мэйджорах теннисистка не проходила дальше второго круга.

21-летняя Циньвэнь — 15-я ракетка мира. Китайская теннисистка во втором мэйджоре подряд пробилась в четвертьфинал.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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