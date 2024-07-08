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Анна Калинская — Елена Рыбакина: смотреть матч Уимблдона в прямом эфире

Калинская сыграет с Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анна Калинская.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона-2024 в понедельник, 8 июля. Начало — в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Калинская — Рыбакина можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Калинская — 18-й номер рейтинга WTA. Рыбакина — четвертая ракетка мира.

В истории личных встреч соперницы встречались трижды. Счет 2-1 в пользу казахстанской теннисистки.

Елена Рыбакина — победительница Уимблдона-2022.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
0
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