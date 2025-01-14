Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:00

Анна Калинская — Кимберли Биррелл: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Анна Калинская и Кимберли Биррелл встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Анна Калинская.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Россиянка Анна Калинская встретится с австралийкой Кимберли Биррелл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра будет проходить на арене «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Калинская является 14-й ракеткой мира, Биррелл — 99-й. Кимберли победила в квалификации Сару Саито, Присциллу Хон и Оксану Селехметьеву.

Победитель матча встретится во втором круге с Варварой Грачевой или Кэти Макналли.

Теннис
Анна Калинская
Читайте также
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open
Даниил Медведев — Касидит Самрей: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Елена Рыбакина — Эмерсон Джонс: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Александр Бублик — Франсиско Черундоло: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Дарья Касаткина — Виктория Томова: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Карен Хачанов — Адриан Маннарино: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя