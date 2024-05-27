Калинская победила Бюрель из Франции в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:58
Теннисистка из России Анна Калинская вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 7:5.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. В прошедшей встрече россиянка оформила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. У ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные и 7 реализованных брейков из 16.
Во втором круге Калинская сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 7:5