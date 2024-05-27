Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Франции Клара Бюрель скрестят ракетки в первом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Матч состоится на 14-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию встречи Калинская — Бюрель можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летняя россиянка — 25-ый номер мирового рейтинга. 23-летняя французская теннисистка — 44-ая ракетка мира.

Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свентек.