Калинская: «Расстроена из-за травмы. Совсем не ожидала этого»

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной (3:6, 0:3 отказ) из Казахстана в четвертом круге Уимблдона.

«Я чувствую себя уверенно, потому что знаю, на что способна. Я чувствую, что улучшаю свою игру. В то же время, расстроена тем, что произошло [с травмой]. Я этого совсем не ожидала», — цитирует Калинскую пресс-служба WTA.

Россиянка показала свой лучший результат на травяном «мейджоре». Ранее Калинская не проходила дальше первого круга.

Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона и сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.