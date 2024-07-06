Калинская обыграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову в третьем круге Уимблдона-2024 — 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продлилась 1 час 38 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. У Самсоновой восемь эйсов, четыре двойные и один реализованный брейк из двух.

В четвертом круге Уимблдона Калинская встретится с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролин Возняцки (Дания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 6:2