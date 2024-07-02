Сегодня, 14:30
Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Венгрии Панна Удварди сыграют в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Начало — не ранее 15.00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Калинская — Пенна можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
Удварди занимает 134-е место в рейтинге WTA. Лучшим достижением 25-летней теннисистки был выход во второй круг Уимблдона в 2022-м. На остальных турнирах «Большого шлема» Панна не выходила даже во второй круг.
Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.
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