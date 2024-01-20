Калинская победила Стивенс на Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в третьем круге Australian Open. В трех сетах она выиграла у американки Слоан Стивенс — 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. Россиянка 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 13).

Следующей соперницей Калинской будет победительница матча Анна Блинкова — Ясмин Паолини.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:7 (8:10), 6:1, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Эмма Наварро (США, 27) — 6:2, 2:6, 6:1