Рыбакина победила Рус и пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 15:00
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Нидерландов Аранчей Рус во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 8 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех возможных. На счету Рус один эйс, три двойные и один реализованный брейк из трех.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей встречи Элиза Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:3, 6:4