Шварцман о завершении карьеры: «Хочу, чтобы меня запомнили, как хорошего бойца»

Аргентинец Диего Шварцман поделился мнением о завершении карьеры. В квалификации «Ролан Гаррос» он уступил французу Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7 (7:10).

«В Париже было очень много особенных моментов. Каждый раз, когда я выходил во вторую неделю «Ролан Гаррос», я уступал Новаку или Рафе. Пять раз. На второй неделе здесь удача была не на моей стороне, когда я играл против них. Но мне повезло, что я встречался с ними на таком турнире.

Хочу, чтобы меня запомнили, как бойца. Хорошего бойца, который готов был играть в лучший теннис в мире», — сказал Шварцман на пресс-конференции.

В апреле Шварцман намекнул на скорое окончание карьеры.