Соболенко победила Крейчикову в матче 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 14:21
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову в четвертьфинале Australian Open-2024.
Матч завершился в двух сетах — 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 12 минут.
2-я ракетка мира Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 11-й ракетки мира Крейчиковой 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Коко Гауфф (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — 6:2, 6:3