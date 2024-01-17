Соболенко обыграла Фрухвиртову во втором круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Бренду Фрухвиртову во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, продолжительность — 1 час 8 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 107-й ракетки мира Фрухвиртовой 2 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В третьем круге действующая чемпионка турнира встретится с победительницей матча Леся Цуренко (Украина, 28) — Ребека Масарова (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:3, 6:2