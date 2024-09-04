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Сегодня, 03:33

Соболенко вышла в полуфинал US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира US Open. В двух сетах она выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 14 минут. 26-летняя белоруска подала 3 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующей соперницей Соболенко будет американка Эмма Наварро.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:1, 6:2

Александр Зверев, Арина Соболенко, Григор Димитров. Соболенко и Фритц вышли в 1/2 финала. Онлайн-трансляция US Open
Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Арина Соболенко
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