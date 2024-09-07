Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой в финале US Open-2024 в субботу, 7 сентября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Соболенко — Пегула можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперницы встречались 7 раз. Счет 5-2 в пользу Соболенко.

Арина второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису. В прошлом году белоруска уступила титул Кори Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6.

26-летняя белоруска — вторая ракетка мира. 30-летняя представительница США занимает шестое место в рейтинге WTA.

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